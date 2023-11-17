Криминал 17 ноября 2023, 13:02 Присяжные признали виновным мужчину, до смерти забившего собутыльника на Кубани

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В Ейске коллегия присяжных признала виновным мужчину, который до смерти избил своего знакомого после застолья. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского края.

В июле 2021 года в поселке Ближнеейском 26-летний мужчина выпивал с 36-летним товарищем. Между ними возникла ссора, младший набросился на старшего приятеля и жестоко избил. Пострадавший скончался в карете скорой.

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Присяжные вынесли вердикт, теперь обвиняемый ждет оглашения приговора судом.

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