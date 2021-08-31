Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств в 90-е

Бизнесмен Анатолий Быков признан судом присяжных виновным в организации двух убийств в Красноярске в 1994 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Красноярский краевой суд.

«Обвинительный вердикт без снисхождения», — рассказала собеседница агентства.

В региональной прокуратуре уточнили, что следующее судебное заседание состоится 2 сентября. На нем стороны должны будут высказаться о квалификации действий подсудимого и мере его наказания.

«По окончании прений подсудимому будет предоставлено последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу», — добавила представитель прокуратуры.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года. Предпринимателя обвинили в организации убийств 23-летнего Александра Наумова и его друга Кирилла Войтенко. Следствие считает, что 24 июля 1994 года этих людей расстреляли из автомата и пистолета подручные бизнесмена Сергей Бакуров и Владимир Чучков.

В октябре 2020 года Быкову меняли меру пресечения на домашний арест. Однако почти сразу его вновь задержали по подозрению в организации убийства предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году. Домашний арест заменили на СИЗО, дело отправили на новое рассмотрение.

Также Быкова подозревали в руководстве преступным сообществом, покушении на вице-президента региональной федерации бокса и в уклонении от уплаты налогов.