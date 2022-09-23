Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств | 360°

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Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств

Присяжные признали экс-сенатора КЧР Арашукова и его отца виновными в организации убийств

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Присяжные признали экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в организации двух убийств: зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Об этом сообщило РИА «Новости».

По убийству Жукова и роли Рауля Арашукова присяжные огласили следующие результаты:

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«„Да, доказано“ — семь [присяжных], „нет, не виновен“ — один», — зачитала результат голосования старшина коллегии.

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Такие же ответы они дали насчет вины бывшего сенатора Рауфа Арашукова в этом деле. Аналогичное решение присяжные приняли касаемо убийства Шебзухова.

Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 миллиарда рублей.

Максимальное наказание, которое грозит Арашуковым, — это пожизненные сроки заключения. Меру наказания суд определит позднее на основе вердикта присяжных.

Авторы:

Арест Арашуковых

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