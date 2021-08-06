Присяжные оправдали задушившую мужа-инвалида россиянку

Коллегия присяжных вынесла обвиняемой в убийстве мужа жительнице Белгородской области вердикт. Женщина ухаживала за парализованным супругом, но не выдержала и задушила его. Об этом сообщила пресс-служба Белгородского областного суда.

По данным материалов предварительного следствия, более 20 лет назад у мужа случился инсульт. В результате у него парализовало левую половину тела. В ноябре 2019 года его состояние ухудшилось и ему потребовался постоянный уход.

Супруга работала медсестрой и взяла на себя все обязанности. От беспомощности мужчина стал злым и раздражительным. Свой негатив он вымещал на жене. Спустя несколько недель женщина его задушила.

Против нее завели уголовное дело «Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии». Коллегия присяжных оправдала подсудимую за отсутствие события преступления.

Дальнейшее судебное разбирательство продолжится уже без участия присяжных.

Уголовно-процессуальный кодекс России предусматривает, что решение коллегии присяжных является обязательным для судьи при вынесении приговора.