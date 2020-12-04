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    04 декабря 2020, 18:32

    Пришел с повинной и умер. В кабинете полицейского под Люберцами обнаружили труп

    Алла Морген, Екатерина Шамина

    Труп человека обнаружили в служебном кабинете капитана полиции в подмосковной Малаховке. Москвич пришел с повинной.
    Пришел с повинной и умер. В кабинете полицейского под Люберцами обнаружили труп

    Мужчина признался в краже велосипедов на территории обслуживания. Об этом рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

    «Погибший нигде не работал, был ранее судим. В отношении него физическая сила со стороны сотрудников полиции не применялась», — рассказал источник.

    После часового допроса мужчина почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но спасти не удалось.

    Проводится служебная проверка.