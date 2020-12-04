Пришел с повинной и умер. В кабинете полицейского под Люберцами обнаружили труп

Труп человека обнаружили в служебном кабинете капитана полиции в подмосковной Малаховке. Москвич пришел с повинной.

Мужчина признался в краже велосипедов на территории обслуживания. Об этом рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

«Погибший нигде не работал, был ранее судим. В отношении него физическая сила со стороны сотрудников полиции не применялась», — рассказал источник.

После часового допроса мужчина почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, но спасти не удалось.

Проводится служебная проверка.