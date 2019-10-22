18 октября обнаружили тело 58-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Полицию и скорую помощь вызвала его 38-летняя жена.

Следствие установило, что женщина нанесла мужу 11 ножевых ранений.

Как сообщил портал «Утро.ру», она подтвердила свою причастность и рассказала, что муж пришел домой пьяным, и между ними вспыхнула ссора. Эмоции и алкоголь в собственной крови заставили женщину схватить нож и броситься на супруга.

Следствия выясняет обстоятельства произошедшего.