    18 июня 2020, 22:54

    Сотрудники полиции вынесли тела убитых с улицы Приорова. Видео

    Анастасия Кукова, Павел Зимин

    В распоряжение «360» попали кадры выноса тел из дома на улице Приорова. Они были застрелены сегодня Севастьяном Путинцевым. Погибли его бывшая возлюбленная Елизавета, ее мать и четырехлетний брат. Их убийца покончил с собой.
    Сотрудники полиции вынесли тела убитых с улицы Приорова. Видео

    Отец 21-летнего стрелка поначалу не хотел говорить с журналистами. Но затем рассказал «МК», что конечно, ему жаль сына. Мужчина сообщил, что юноша ничем особенным не увлекался, занимался компьютерами и учился в вузе.

    Мать стрелка работает консьержкой, а его отец является владельцем автомастерской. Они давно развелись, сын жил от них отдельно. Севастьян работал у отца. Женщина сообщила, что ее сын ранее никогда не попадал в поле зрения полиции. Она сообщила, что знала о намерении сына посетить Елизавету.

    «Там был какой-то конфликт, она его бросила», — рассказал женщина. Отец также признался, что знал о проблемах в личной жизни сына.

    «Он говорил, что встречался и что расставался с ней, потом мирился. Я в эти дела не лезу. Оружие было зарегистрировано не на нем», — заявил отец стрелка.