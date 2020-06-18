Сотрудники полиции вынесли тела убитых с улицы Приорова. Видео

Отец 21-летнего стрелка поначалу не хотел говорить с журналистами. Но затем рассказал «МК», что конечно, ему жаль сына. Мужчина сообщил, что юноша ничем особенным не увлекался, занимался компьютерами и учился в вузе.

Мать стрелка работает консьержкой, а его отец является владельцем автомастерской. Они давно развелись, сын жил от них отдельно. Севастьян работал у отца. Женщина сообщила, что ее сын ранее никогда не попадал в поле зрения полиции. Она сообщила, что знала о намерении сына посетить Елизавету.

«Там был какой-то конфликт, она его бросила», — рассказал женщина. Отец также признался, что знал о проблемах в личной жизни сына.

«Он говорил, что встречался и что расставался с ней, потом мирился. Я в эти дела не лезу. Оружие было зарегистрировано не на нем», — заявил отец стрелка.