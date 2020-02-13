Принципиальной томской пенсионерке вернули тысячу рублей за следователя-козла

Глава Следственного комитета вернул пенсионерке из Томска тысячу рублей штрафа, которую она заплатила за то, что назвала местного следователя «гнидой» и «козлом». Женщина уже несколько лет пытается наказать мошенника, который продал им с мужем трактор с перебитыми номерами.

«Александр Бастрыкин извинился передо мной за томского следователя Романа Айрапетова и вернул мне при всех тысячу рублей — штраф, который я заплатила за то, что по телефону назвала Айрапетова гнидой и козлом. Правда, сам Айрапетов отказался извиняться передо мной», — рассказала Римма Круць ТВ2 после приема в центральном аппарате СК.

Пресс-службе Следственного комитета опубликовала видео с приема, где Бастрыкин попытался разобраться в деле, которое длится уже пять лет. Он поручил своим подчиненным внимательно ознакомиться с материалами и помочь женщине.

По словам Круць, следователи центрального аппарата заодно должны выяснить, на каком основании ее забрали в психушку. Это тоже поручение Бастрыкина.

Римма Круць считает, что компания бывшего депутата областной думы Сергея Агеева продала им с мужем трактор с перебитыми номерами. На эти цели семья даже брала кредит 1,3 миллиона рублей под 29% годовых. Когда женщина смогла добиться возбуждения дела и оно дошло до суда, инспектора, который оформлял документы на трактор, признали невиновным за давностью лет.

Но Круць не унывает и продолжает добиваться справедливости. 3 февраля она подожгла плакат в знак протеста во время одиночного пикета. Из-за ветра огонь перекинулся на одежду, и пенсионерку забрали в психиатрическую больницу, решив, что она совершила самоподжог.

Несколько раз женщина получала штраф. Один раз — за видеообращение к президенту. Второй — за то, что она назвала местного следователя «гнидой» и «козлом». В пресс-службе СК рассказали, что теперь этого следователя проверят в центральном аппарате.