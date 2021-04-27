Приморца заподозрили в стрельбе по подросткам

В Приморском крае жителя поселка Новошахтинский заподозрили в стрельбе по несовершеннолетним. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный следком.

По версии следствия, 60-летний мужчина повздорил с группой подростков, которые кидали камни в забор на его территории. В какой-то момент он открыл по ним стрельбу из пневматического оружия и ранил 13-летнего мальчика. Отмечается, что ребенок получил тяжелое ранение. Возбуждено уголовное дело.