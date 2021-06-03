Приморца будут судить за кражу попугаев ради подарка для девушки

В Приморском крае жителя города Артем будут судить за разбойное нападение на зоомагазин. Мужчина в декабре пришел в магазин и, угрожая ножом, украл 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Грабителя задержали по горячим следам. Он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Молодой человек сказал, что украл попугаев, потому что хотел подарить их своей девушке.

Сотрудница зоомагазина на улице Кирова обратилась в полицию в декабре. Она сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, похитил дневную выручку и клетку с попугаями. Когда его задержали, выяснилось, что в день преступления он употреблял спиртное, а когда алкоголь закончился, решил ограбить магазин, чтобы купить еще выпивки.

Расследование его дела уже завершено. Ранее он уже был судим за разбойное нападение. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в мае двое белорусов ограбили в Петербурге два магазина за одну ночь. Злоумышленники были вооружены пистолетом. Сначала они вынесли из круглосуточного магазина две пачки сигарет и банку пива, а затем пришли в другую точку, где пытались украсть кассовый аппарат.