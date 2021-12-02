Приморскому депутату предъявили обвинение в растлении ребенка

Депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову предъявлено обвинение в растлении несовершеннолетнего. Об этом его адвокат Алексей Клецкин сообщил РИА «Новости».

Накануне жалоба защитников на арест Самсонова поступила в Приморский краевой суд. Судебное заседание по рассмотрению жалобы было запланировано на четверг, но для приобщения документов к материалам дела по просьбе адвоката его перенесли на пятницу. Адвокат Самсонова пояснил, что защита затребовала документ, на основании которого в отношении депутата завели дело. Клецкин указал, что в деле есть рапорт инспектора ПДН, но не представлено основание для его составления.

По версии следствия, на базе отдыха во Владивостоке Самсонов показывал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера» и объяснял, для чего он предназначен. Против народного избранника завели дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Защита депутата также подала заявление в СК, попросив завести дело за дачу заведомо ложных показаний на одного из следователей.

Приморский депутат был задержан 17 ноября. Позже Самсонова отправили под арест на два месяца. Его адвокаты добивались избрания более мягкой меры пресечения, чтобы он не сидел за решеткой.