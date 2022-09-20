Приморского депутата приговорили к 13 годам тюрьмы за растление мальчика | 360°

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Приморского депутата приговорили к 13 годам тюрьмы за растление мальчика

Суд во Владивостоке приговорил депутата к 13 годам строгого режима за растление ребенка

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Советский районный суд Владивостока вынес приговор депутату Законодательного собрания Приморского края по делу о растлении ребенка. Он проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.

Летом 2018 года депутат отдыхал на пляже на базе отдыха в районе улицы Лазурной во Владивостоке. В один из дней между 1 июня и 31 июля он показал 11-летнему сыну своего знакомого «предмет интимного характера» и рассказал о его назначении. Против мужчины возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.

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«Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — сообщили в СКР.

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Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По информации «Коммерсанта», в тюрьму отправится первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Артем Самсонов. Его арестовали в ноябре прошлого года. В суде политик отказался признавать себя виновным. Он заявил, что его оговорили и преследуют по политическим мотивам.

Суд

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Приморье

Владивосток

Следственный комитет России

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