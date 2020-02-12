Приморский живодер продавал собачье мясо в местные кафе

Зоозащитники заявили, что местный пенсионер Николай Ким убивал собак, а трупы по частям продавал в местные кафе.

«Схема такая: маргинальные личности привозят ему собак. Он их покупает. Разделывает на мясо и продает мясо уже в местные кафе», — процитировал портал «Дни.ру» зоозащитницу Катерину Велес.

Мужчина свою вину не признал. По его словам, животных к нему приводили, но он их откармливал, а после находил хозяев.

Сообщается, что неподалеку от участка Кима обнаружили трех убитых собак.

Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, ведется расследование. В отношении пенсионера завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. Его грозит до трех лет лишения свободы.