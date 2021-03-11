Приморский браконьер получил условный срок за случайное убийство мужчины на охоте

Браконьер из Приморского края попал в тюрьму из-за случайного убийства человека на незаконной охоте, написало ИА Nаtiоn Nеws со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Уточняется, что в мае прошлого года трое друзей охотились на территории Ольгинского района. Они выслеживали животных с помощью тепловизионного прицела. Мужчины спутали человека с животным, который прятался в лесном массиве. В итоге гражданин скончался от огнестрельного ранения.

Нарушители были признаны виновными по статье «Незаконная охота с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительному сговору». Стрелявшего приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно. Его товарищам назначили штраф в 500 тысяч рублей. Кроме этого, мужчинам в течение двух лет запрещено охотиться.