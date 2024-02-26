26 февраля 2024, 09:24
Приморец убил краснокнижного амурского тигра по ошибке
Обвиняемый в убийстве и расчленении краснокнижного амурского тигра в Приморье застрелил зверя по ошибке. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника агентства, амурский тигр не нападал на жителя Пожарского района Приморья. Мужчина хотел застрелить дичь ради мяса, но по ошибке выстрелил в краснокнижное животное.
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«Хотел убить дичь и домой мясо привезти, не убедился, в кого стреляет. Увидел, что тигр, и начал избавляться [от туши], чтобы избежать ответственности», — подчеркнул источник.
Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Животное числится в международной Красной книге.
По данным следствия, 41-летний мужчина застрелил амурского тигра, добив ножом и разделав тушу. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перевез в район села Ясеневый часть останков тигра, которые спустя время обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Суд отправил мужчину под домашний арест.
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