Приморец убил двух приятелей на Новый год за шутку с шапкой

В Приморье задержали 44-летнего местного жителя, который убил двух приятелей во время празднования Нового года. Один из них пошутил над мужчиной и сжег его шапку.

Убийство произошло в ночь на 1 января, когда трое мужчин отмечали Новый год в рабочем помещении на пилораме в селе Мельничное Красноармейского района. Когда один из них решил пойти домой, выяснилось, что его шапку сожгли.

«Подозреваемый взял нож и нанес им множественные удары в области тела приятеля. После этого попросил другого знакомого помочь избавиться от тела, однако, получив отказ, решил убить его, как очевидца», — сообщили в пресс-службе приморского управления Следственного комитета.

Тела убитых с колото-резаными ранами по телу нашли в доме 1 января. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Задержан 44-летний мужчина.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.