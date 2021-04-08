Приморец обвинил воспитательницу детского сада в избиении его 2-летней дочери

В Приморье, в городе Артеме, отец двухлетней девочки заявил, что его дочь ударила воспитательница в детском саду. МВД и прокуратура региона начали проверку информации.

«Предварительно установлено, что 5 апреля 2021 года в одном из частных детских садов по улице Гоголя в городе Артем применялись недопустимые методы воспитания в отношении двухлетней девочки», — сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве начали проверку, после которой дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова уточнила, что заявление написал отец ребенка. Он рассказал, что сотрудница частного детского сада причинила его дочери 2019 года рождения телесные повреждения.

В ведомстве начали проверку, родителям девочки выдали направление на проведение судебно-медицинского освидетельствования.

Агрессия по отношению к детям со стороны воспитателей встречается не первый раз. В конце марта воспитательница детского сада на Ставрополье избила ребенка, потому что он отказался ложиться спать во время тихого часа. Позже женщина призналась, что дала мальчику пощечину. По словам врачей, у ребенка есть подозрение на сотрясение мозга.