Примерно 400 заключенных сбежали из тюрьмы в Бразилии

По информации РИА ФАН, арестованные взяли в заложники сотрудников и сбежали из колонии полуоткрытого типа. Преступники еще удерживали правоохранителей после того, как нарушили порядок.

По местному законодательству, в полуоткрытых колониях не работает вооруженный надзор.

В интернете опубликовали видеозапись, на которой видно массовый побег.

Городская полиция начала обыскивать окрестности. Сотрудникам необходимо найти сбежавших и взять их под контроль.