Примерно 400 заключенных сбежали из тюрьмы в Бразилии
Побег устроили в бразильском городе Монгагуа. Местную тюрьму удалось покинуть 400 заключенным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на портал G1.
По информации РИА ФАН, арестованные взяли в заложники сотрудников и сбежали из колонии полуоткрытого типа. Преступники еще удерживали правоохранителей после того, как нарушили порядок.
По местному законодательству, в полуоткрытых колониях не работает вооруженный надзор.
В интернете опубликовали видеозапись, на которой видно массовый побег.
Городская полиция начала обыскивать окрестности. Сотрудникам необходимо найти сбежавших и взять их под контроль.