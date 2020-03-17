    17 марта 2020, 10:33

    Примерно 400 заключенных сбежали из тюрьмы в Бразилии

    Ольга Ситникова

    Побег устроили в бразильском городе Монгагуа. Местную тюрьму удалось покинуть 400 заключенным. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на портал G1.

    По информации РИА ФАН, арестованные взяли в заложники сотрудников и сбежали из колонии полуоткрытого типа. Преступники еще удерживали правоохранителей после того, как нарушили порядок.

    По местному законодательству, в полуоткрытых колониях не работает вооруженный надзор.

    В интернете опубликовали видеозапись, на которой видно массовый побег.

    Городская полиция начала обыскивать окрестности. Сотрудникам необходимо найти сбежавших и взять их под контроль.