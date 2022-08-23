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    23 августа 2022, 16:37

    Прилепин поделился воспоминаниями о погибшей Дугиной

    Дарья Морозова

    Писатель Захар Прилепин заявил, что убитая журналистка Дарья Дугина была открытым для разных точек зрения человеком с широким взглядом на жизнь. Об этом сообщил RT.

    Он отметил, что знал Дугину много лет, так как в 1990-х общался с ее отцом Александром Дугиным.

    «А потом, когда Даша подросла — она еще была совсем молоденькой, когда я впервые ее увидел, — она присутствовала всегда. Не могу сказать, что член семьи, но ближайший такой круг», — рассказал Прилепин.

    Писатель отметил, что смерть журналистки стала для него шоком. В день взрыва они общались, поэтому в сообщение о гибели Дугиной Прилепин даже не сразу поверил.

    «У нее был внутренний стержень — может быть, наследственный, может быть, свой. Она была внешне очень добра, приветлива. Но при этом чувствовалось это вот…», — заключил писатель.