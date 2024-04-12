Криминал 12 апреля 2024, 13:22 Прикуривший сигарету от Вечного огня житель Ленобласти подпал под уголовное дело «Фонтанка»: прикуривший от Вечного огня житель Киришей подпал под уголовное дело РИА «Новости»

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Полиция города Кириши в Ленинградской области задержала мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня в сквере Победы. Как сообщила «Фонтанка», осквернителем мест захоронения оказался ранее судимый за грабеж местный житель.

Действия вандала правоохранители заметили на камерах видеонаблюдения. Прибывший на место наряд полиции оперативно задержал курильщика.

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Нарушителя доставили в отдел для возбуждения уголовного дела. С фигуранта взяли обязательство о явке к следователю и отпустили.

Издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что подозреваемому 29 лет. Сейчас мужчина без работы, но планирует стать актером и ищет подходящую своему типажу роль.

Вечный огонь в Киришах не в первый раз подвергся вандальному обращению. В середине марта подросток потушил пламя, бросив туда снежок. Полиция Ленинградской области объявила хулигана в розыск.