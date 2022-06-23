Лабораторию по производству наркотиков «прикрыли» под Челябинском

Завод по производству наркотиков, которые в дальнейшем распространяли по всей России, обнаружили и разгромили в Каслинском районе Челябинской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленники ежемесячно производили от 50 до 100 килограммов запрещенных веществ. Помимо производителей, сотрудники органов смогли задержать десять курьеров. Также они изъяли около 30 килограммов наркотиков.

«Задержанные являлись „лаборантами“ преступной наркогруппы и по указанию куратора производили крупные партии наркотиков. Процесс осуществлялся скрытно в одном из капитальных сооружений на территории частного домовладения, оборудованном автономной системой водоотведения и вентиляции», — сообщили в ведомстве.