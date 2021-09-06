Приковавшего подругу к батарее подростка осудили в Новосибирске

Подросток из Новосибирска, приковавший знакомую наручниками к батарее, получил два года условно. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК РФ.

На скамье подсудимых оказался 16-летний мальчик. Его признали виновным по статье «Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением».

Подросток совершил преступление из ревности. Это произошло 24 апреля, когда он проводил время вместе со своей 17-летней знакомой. Они сидели в комнате общежития в Дзержинском районе Новосибирска. Юноша приревновал девушку, когда прочитал ее переписку в телефоне. Она попыталась уйти, но подросток помешал ей. Несколько раз он ударил ее по лицу, а после этого достал наручники и приковал к батарее.

Оставив свою неразделенную любовь в одиночестве, подросток закрыл дверь комнаты и ушел. Но девушке удалось позвонить матери, которая и вызвала полицию.

Подросток не признал свою вину. Но суд учел все доказательства и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и такого же испытательного срока.

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