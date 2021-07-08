Приковавшего девушку к батарее подростка будут судить в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело 16-летнего молодого человека, который незаконно лишил девушку свободы. Он приковал ее наручниками к батарее.

Случай произошел 24 апреля 2021 года. По данным СК РФ по Новосибирской области, молодой человек находился в комнате общежития Новосибирска со своей 17-летней возлюбленной. В какой-то момент между ними произошла сцена ревности: он приревновал девушку, увидев ее переписку. После этого она попыталась уйти.

Однако обвиняемый ударил девушку по лицу, а потом приковал наручниками к батарее. Затем подросток вышел из комнаты и закрыл там свою жертву. Оставшись одна, она дозвонилась до мамы, а та вызвала полицию.

В отношении 16-летнего жителя Новосибирска открыли уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего». Свою вину подросток не признал.

«По делу собраны достаточные доказательства, с утвержденным обвинительным заключением прокурором Дзержинского района города Новосибирска», — сказано в сообщении ведомство.

Заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.