Прихожане Сампсониевского собора задержали похитителя пожертвований и передали его полиции

Посетители собора смогли задержать мужчину, который украл церковные пожертвования в Санкт-Петербурге. Прихожане удерживали его до приезда полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на МВД города.

Кража произошла во вторник, 20 июля, на Большом Сампсониевском проспекте. Мужчина попытался украсть пожертвования из ерквиц. Он забрал из ящика 3 555 рублей. Однако это заметили прихожане. Они задержали вора, а после передали его полиции.

Представители органов установили, что похитителем оказался 41-летний безработный петербуржец, который неоднократно был судим за грабежи. Следователи изъяли 22 похищенные купюры. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.