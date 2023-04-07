07 апреля 2023, 00:06
Пригожин призвал казнить Трепову прилюдно на Красной площади, чтобы «взбодрить» народ
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Треповой помогать нельзя, ее нужно казнить публично
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в беседе с Life жестко прокомментировал новость, что уехавший из России комик Александр Долгополов запустил сбор помощи для Дарьи Треповой. Бизнесмен предложил поступать с террористами их же методами, а вручившую Владлену Татарскому статуэтку девушку казнить на Красной площади прилюдно, чтобы «взбодрить» народ.
«Я считаю, что Дарья Трепова — законченная мразь и помогать ей нельзя. Что касается этих подонков, то я считаю, что их просто на цепь надо сажать, как животных. Потому что с террористами можно бороться только их методами, и если Дарью Трепову публично казнят на Красной площади, это взбодрит весь народ надолго и по-серьезному», — заявил Пригожин.
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О сборе помощи для Треповой, которая причастна к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), Долгополов сообщил в социальных сетях.
Ранее комик совместно с коллегой Гариком Оганисяном на выступлении в Берлине поглумился над гибелью журналиста. Следственный комитет России проверит «шутников» на экстремизм.
Евгений Пригожин
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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