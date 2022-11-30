Эксклюзив 30 ноября 2022, 08:49 Приговоры за пожар в ТЦ «Зимняя вишня» не стали пересматривать из-за отсутствия материалов дела Кемеровский облсуд отложил пересмотр дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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Очередное заседание по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» прошло в Кемеровском областном суде. Апелляцию на вынесенные в прошлом году приговоры решили не рассматривать из-за того, что материалы дела не вернули из кассационного суда. Кадры судебного процесса показал «360».

Заседание прошло 30 ноября. В суд пришли адвокаты осужденных, представители МЧС, родственники потерпевших и другие причастные к пожару. Судебная коллегия решила отложить разбирательство по уголовному делу по апелляционным жалобам до возвращения материалов уголовного дела. Они находятся в восьмом кассационном суде общей юрисдикции.

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Материалы передали после того, как в середине ноября адвокат гендиректора основного арендатора ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок потребовал изменить территориальную подсудность дальнейшего рассмотрения уголовного дела из-за того, что судья Николай Быданцев перешел на работу в Кемеровской областной суд. Апелляции сторон на приговор рассмотрит именно этот суд. Кассационный суд отказал, и защита обратилась в Верховный суд России.

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Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Из-за заблокированных аварийных выходов, неработающей сигнализации и других нарушений погибли 60 человек, из которых 37 — дети. Первые приговоры 29 октября 2021 года вынес Заводской райсуд Кемерова. Судья Николай Быданцев приговорил восемь человек к срокам от пяти до 14 лет в колониях общего режима.