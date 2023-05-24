Криминал 24 мая 2023, 15:15 Приговоры двум боевикам нацполка «Азов» вынесли в ДНР СК России: два боевика нацполка «Азов» получили по 13 лет колонии в ДНР

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух боевиков националистического полка «Азов»* к 13 годам заключения каждого в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал военнослужащих Романа Харченко и Андрея Пилявского виновными в применении запрещенных методов в вооруженном конфликте, жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство.

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Следствие установило, что с 24 февраля 2024 года Харченко и Пилявский в составе подразделения находились в городе Мариуполе. Во время дежурства 5 марта они обнаружили местного жителя в гражданской одежде, который выразил недовольство из-за занятия военными мирных домов.

В ответ на претензии Харченко и Пилявский открыли огонь по мужчине, совершив около 30 выстрелов. Местный житель успел уйти с линии огня и остался невредимым.

В ходе расследования следователи провели экспертизы и осмотрели место происшествия, изобличив преступленные деяния фигурантов.

Суд назначил преступникам по 13 лет лишения свободы каждому с содержанием в исправительной колонии строгого режима.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.