Эксклюзив 22 июня 2023, 11:00 Приговоренный к 12 годам тюрьмы бывший генерал МВД Денис Сугробов вышел из колонии — адвокат Экс-генерал МВД Денис Сугробов вышел из колонии по УДО, подтвердил адвокат РИА «Новости»

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Утром 22 июня бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов вышел из колонии. Адвокат Эдуард Исецкий сообщил «360», что он планировал вернуться в Москву.

«Должен был, да, в девять утра. Никто еще не позвонил, не сказал», — заявил он.

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Бывший генерал, по словам его защитника, останется в Москве, где жил до взятия под стражу. Информацию о планах пойти добровольцем в зону проведения спецоперации, чтобы полностью реабилитироваться, Эдуард Исецкий не подтвердил.

«Личное его дело. Решения, которые он примет, будут его решениями», — сказал он.

Бывшего начальника антикоррупционного управления МВД Дениса Сугробова приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, превышение полномочий, ложное обвинение и провокацию взятки, но позднее Верховный суд смягчил наказание до 12 лет. Его лишили звания генерала. Слушания проходили в закрытом режиме, дело уместили в 400 томов.

Во время заключения он попадал в штрафной изолятор за конфликты с надзирателями и нежелание мыть полы. В мае 2023 года Денис Сугробов попросил Скопинский районный суд Рязанской области об условно-досрочном освобождении. Его ходатайство удовлетворили частично.