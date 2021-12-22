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    22 декабря 2021, 16:59

    Приговор вынесли мастеру по капремонту скважин из-за гибели рабочего на Ямале

    Дарья Морозова

    Мастеру по капремонту скважин вынесли приговор за нарушение техники безопасности, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщило издание «Ямал-регион» со ссылкой на пресс-службу окружного следкома.

    Мужчина отдал распоряжения, которые нарушали технику безопасности во время ремонта на месторождении. В результате рабочего ударила по голове рукоятка вращающегося ключа. Позже он скончался после госпитализации.

    Виновного приговорили к шести месяцам исправительных работ.