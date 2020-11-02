Приговор убийце Лизы Киселевой оставили без изменений

Суд не стал изменять приговор Михаилу Туватину, который должен отбыть пожизненный срок. Мужчину признали виновным в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове.

«Приговор Туватину суд оставил без изменений», — сказали ТАСС в пресс-службе Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Туватин убил девочку в октябре прошлого года. Школьница шла домой мимо гаражных кооперативов, когда на нее напал преступник. Он изнасиловал и задушил Лизу Киселеву, а после спрятал тело. Тысяча местных жителей Саратова сутки искали тело ребенка.

Мужчина напал на девочку из-за того, что та увидела его тайник в гараже, в котором он хотел прятать награбленное. Но в результате суд постановил, что девочка погибла после изнасилования. Известно, что Туватин уже был судим.

Ранее мать погибшей девочки рассказала, как она отнеслась к пожизненному сроку для убийцы. По ее мнению, решение судьи будет показательным «для таких же упырей». Она также отметила, что после объявления приговора Туватин побледнел.