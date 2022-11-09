Приговор самому высокопоставленному украинскому разведчику-нелегалу вступил в силу | 360°

Криминал 09 ноября 2022, 11:22 Приговор самому высокопоставленному украинскому разведчику-нелегалу вступил в силу Суд утвердил приговор высокопоставленному украинскому разведчику-нелегалу Штыбликову

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Апелляционный суд утвердил приговор самому высокопоставленному украинскому разведчику-нелегалу, разоблаченному в России. Речь идет о полковнике главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрии Штыбликове. Он получил 19,5 года колонии строгого режима, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, в 2014 году, после того как Крым вошел в состав РФ, Штыбликов, выполняя задание украинской военной разведки, остался на полуострове и получил российский паспорт.

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Затем он устроился на гражданскую должность в одну из воинских частей Черноморского флота, там Штыбликов собирал и передавал украинским спецслужбам секретные сведения о воинских частях, дислоцированных в Крыму.

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Против Штыбликова возбудили дело о госизмене. Его шпионскую деятельность вовремя пресекли, добавили в ФСБ.

Штыбликова и его сообщников — Алексея Бессарабова и Владимира Дудку — задержали в ноябре 2016 года. Им инкриминировали планирование совершения диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.

Тогда у них изъяли взрывные устройства, оружие, боеприпасы, средства спецсвязи и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Позднее Штыбликова также судили за госизмену. Общий срок составил 19,5 года. Сегодня приговор вступил в законную силу.