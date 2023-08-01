Криминал 01 августа 2023, 11:44 Приговор работавшему на СБУ кубанскому чиновнику вступил в силу ФСБ: вступил в силу приговор Артуру Катрычко о 12 годах колонии за госизмену РИА «Новости»

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Краснодарский краевой суд приговорил Артура Катрычко к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Он собирал информацию для Службы безопасности Украины. Вердикт вступил в силу, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Мужчину 1988 года рождения осудили по делу о госизмене. Обвинение доказало, что он за деньги передавал СБУ полученную на работе информацию, которую могли использовать против безопасности России. Его отправили в колонию строгого режима на 12 лет.

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«Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича», — сообщили в ведомстве.

Осужденный работал в Министерстве природных ресурсов и сам предложил СБУ свои услуги. Его взяли с поличным в августе 2022 года. Он пытался обжаловать вердикт, но третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.