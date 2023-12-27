Криминал 27 декабря 2023, 14:28 Приговор по делу об обороте 40 килограммов наркотиков вынесли в Подмосковье Суд в Подмосковье вынес приговор по делу об обороте около 40 кг наркотиков

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Московский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Саратовской области и 27-летнему жителю Краснодарского края за незаконные производство, приобретение, хранение и покушение на сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Правоохранители изъяли из оборота около 40 килограммов наркотических веществ и их прекурсоров.

пресс-служба прокуратуры Московской области

Суд установил, что мужчины вместе с соучастниками купили землю и дом в Егорьевске и оборудовали там химическую лабораторию для изготовления и хранения синтетических наркотиков для сбыта. Правоохранители пресекли деятельность лаборатории в октябре 2022 года.

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Жителя Саратовской области приговорили к 14 годам в колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Уроженец Краснодарского края получил 19 лет в колонии особого режима и штраф в 400 тысяч рублей. Землю и дом, где находилась лаборатория, конфисковали в доход государства как предмет преступления. Приговор пока не вступил в силу.

Уголовное дело в отношении сообщников двух мужчин выделили в отдельное производство.

Ранее полиция задержала жителя Курганской области по подозрению в сбыте наркотиков. У него нашли более 31 килограмма N-метилэфедрона.