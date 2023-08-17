Криминал 17 августа 2023, 18:02 Приговор по делу о хищении денег дольщиков вынесли в Одинцове Суд в Одинцове вынес приговор по делу о хищении денег дольщиков на 500 млн рублей

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Одинцовский суд вынес приговор по делу о хищении денежных средств дольщиков на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области.

Суд признал Валерия Садова, Евгения Кобышева, Любовь Мазыленко и Олега Швырева виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них — «Присвоение или растрата», «Легализация денежных средств или иного имущества», «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества».

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Суд установил, что подсудимые, находясь на постах руководителей жилищно-строительных кооперативов и коммерческих организаций, в период с 2007 по 2014 год похитили денежные средства участников долевого строительства в 13 объектах в Ленинском, Красногорском и Одинцовском районах.

В результате преступных действий пострадали свыше 400 человек, общая сумма ущерба превысила 500 миллионов рублей.

Следственный комитет по Московской области уточнил, что в рамках расследования опросили 445 человек, привлекли более 250 свидетелей, провели более 20 экономических и бухгалтерских экспертиз. Объем уголовного дела составил 400 томов.

Садова приговорили 12,5 года лишения свободы, Мазыленко — к 10 годам, Кобышева — к 12 годам, Швырева — к 13 годам. Им предстоит отбыть наказание в исправительных колониях строгого и общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.