Криминал 26 мая 2023, 16:59 Приговор боевику «Азова» вынесли в ДНР СК: боевик нацполка «Азов» получил 22 года тюремного заключения в ДНР РИА «Новости»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика националистического полка «Азов»* к 22 годам тюремного заключения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал военнослужащего Михаила Швеца в убийстве, совершенном по мотивам идеологической политической ненависти и вражды, применении запрещенных методов в вооруженном конфликте и жестоком обращении с гражданским населением.

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Следствие установило, что в период с 19 по 25 марта 2022 года Швец совместно с сослуживцами находился в Мариуполе, занимаясь патрулированием местности.

В момент его дежурства неподалеку прошли женщина и мужчина с белыми повязками на руках. По словам Швеца, повязки символизировали поддержку России, в связи с чем он испытал чувство ненависти и решил убить людей, если встретит еще.

Спустя некоторое время местные жители начали возвращаться, Швец прицелился в мужчину и дважды выстрелил из автомата и ранил его, после чего добил. После этого тело убитого забрали другие жители. Они не носили повязки, поэтому боевик стрелять не стал.

Суд назначил Швецу лишение свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух боевиков «Азова»* к 13 годам тюрьмы каждому.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.