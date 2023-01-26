Криминал 26 января 2023, 17:47 Приезжую осудят в Салехарде за распространение наркотиков и взяточничество

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Мигрантке, которая проживала в Салехарде, придется предстать перед судом за распространение наркотиков и попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР региона.

Как установили следователи, 21 января женщина попыталась распространить наркотики. Ее задержали сотрудники полиции, которые во время досмотра нашли вещество в крупном размере.

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Чтобы не иметь проблем с законом, мигрантка попыталась откупиться взяткой в размере 300 тысяч рублей. Однако женщину задержали и доставили в отдел. Против нее возбудили уголовное дело.