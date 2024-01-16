Криминал 16 января 2024, 15:47 Приезжий ударил молотком участника СВО в Реутове СК завел дело после избиения участника СВО молотком в Реутове РИА «Новости»

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Следственный комитет России завел уголовное дело по факту конфликта между участником специальной операции и уроженцем Азербайджана в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по Московской области.

По информации СК, ЧП произошло еще утром 19 декабря на одной из парковок около жилых домов в Реутове. Между двумя мужчинами произошел конфликт, причиной которого стало замечание жене другого участника СВО со стороны выходца из Азербайджана.

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В ходе потасовки подозреваемый нанес удар молотком потерпевшему и скрылся. Следователи завели дело по статье «Хулиганство», правоохранители ведут допросы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Тюмени группа молодых людей избила ветерана специальной операции, который сделал им замечание за хамство в адрес прохожих. Полицейские задержали всех участников конфликта.