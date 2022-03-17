Приезжий получил 19 лет заключения в Подмосковье за подготовку теракта

Гражданин одного из соседних с Россией государств, проживающий в Московской области, осужден на 19 лет лишения свободы за подготовку к теракту, а также обучение в одной из террористических организаций в ее интересах. Об этом сообщила пресс-служба Главного Следственного управления СК РФ по Московской области.

Следствие установило, что 21-летний молодой человек по своей инициативе вступил в террористическую организацию в качестве рядового участника. В 2021 году году он разработал план по совершению преступления террористического характера в столичном регионе, приобретя необходимые для этого компоненты.

Оперативники совместными усилиями МВД, ФСБ, ГСУ Росгвардии и ГУ Росгвардии задержали обвиняемого, предотвратив террористический акт.

Также установлено, что после вступления в запрещенную террористическую организацию подсудимый прошел обучение с помощью видеороликов по изготовлению взрывных устройств. Кроме этого он осуществлял финансирование террористической организации.

Правоохранители провели осмотр квартиры мужчины, изъяв заготовку самодельного взрывного устройства.

«Собранные следователем по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения», — сообщили в СК.

Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы, из которых три он проведет в тюрьме, а последующие 16 в колонии строго режима.