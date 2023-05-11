Криминал 11 мая 2023, 16:27 Приезжий открыл стрельбу из пневматического пистолета в магазине Санкт-Петербурга

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Мигрант открыл стрельбу из пневматического пистолета в магазине в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Полицейские получили информацию о том, что неизвестный мужчина достал пистолет и открыл стрельбу по посетителям продовольственного магазина. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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Сотрудники органов прибыли на место и задержали 40-летнего подозреваемого. Выяснилось, что мужчина приехал из Армении, написала Neva.Today.