Приезжий бизнесмен вымогал у своего бывшего бизнес-партнера 3,5 млн рублей

Два приезжих предпринимателя не поделили открытый в московском регионе бизнес. Сначала они открыли магазин и мясной склад, а потом один из партнеров стал требовать с другого деньги. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2019 года у уроженца Узбекистана и его бизнес-партнера появился магазин «Гастроном» в Москве. Торговую точку они открывали на общих условиях. Позже начал работать их мясной склад в Подмосковье.

Через полтора месяца субарендаторы со склада съехали, а помещение второй бизнесмен решил закрыть. Причем возместить понесенные в связи с этим убытки он потребовал у своего компаньона. В кратчайшие сроки нужно было внести около 3,5 миллиона рублей.

Выходец из Ташкента деньги не вернул, после чего от бывшего коллеги и его знакомых на мужчину посыпались угрозы. Дошло до того, что 8 июля неизвестные решили лично встретиться с «должником». Во время беседы, которая состоялась в одном из столичных ресторанов, они стали угрожать предпринимателю и его родным насилием.

Испугавшись, мужчина начал собирать деньги. Вечером 28 июля он передал вымогателям 10 тысяч рублей наличными и еще более миллиона рублей муляжа.