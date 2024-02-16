16 февраля 2024, 16:15
Приезжих заподозрили в вымогательстве почти 5 млн рублей у москвича
Полиция в Москве задержала двух подозреваемых в вымогательстве 4,7 млн рублей
Московские полицейские задержали двух приезжих, подозреваемых в вымогательстве 4,7 миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе следствия установили, что в прошлом году к потерпевшему обратился незнакомец, попросив помочь обменять криптовалюту на деньги. Сначала мужчина согласился помочь, но в итоге заподозрил подвох и отказался.
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Спустя время потерпевшему начали угрожать и требовать отдать 4,7 миллиона рублей. Потом два злоумышленника пришли в офис, где работал мужчина.
Они сказали, что их прислал человек, которому потерпевший якобы задолжал крупную сумму, и ударили его по голове. С места происшествия они скрылись.
Против приезжих возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Их уже арестовали.
Ранее подросток из Пензы вымогал у учительницы деньги за молчание об их любовной связи.
Уголовное дело
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Москва
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