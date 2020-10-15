Приезжие пытались отдать своего грудного ребенка в кафе в Одинцово

В городском округе Одинцово двое приезжих из соседнего государства пытались отдать своего полуторамесячного сына другим людям. Сейчас пара задержана. Ребенок передан в медицинское учреждение.

Мужчина и женщина 1999 года рождения, уроженцы одной из среднеазиатских республик, в кафе по улице Триумфальная в Одинцово безвозмездно передали на воспитание своего ребенка. Информация об этом была опубликована на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Пара была задержана сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

При осмотре места происшествия сотрудниками правопорядка были обнаружены и изъяты документы на малыша. Сейчас полуторамесячный мальчик находится в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело.

Еще одно аналогичное преступление было совершено женщиной на территории городского округа Долгопрудный. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных подмосковными следственными органами по ст. 127.1 УК РФ, говорится на сайте регионального ведомства.

Ранее в Москве задержали многодетную мать, которая хотела продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Покупателями оказались сотрудники правоохранительных органов, работавшие под прикрытием. Таких случаев в России десятки — только тех, о которых мы знаем.