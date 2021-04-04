Приезжие из Мордовии избили сибиряка бильярдными шарами на парковке в Москве

Вечером 2 апреля в столичную полицию поступило сообщение об окровавленном человеке в подземной парковке на Дубининской улице. 38-летнего мужчину кто-то жестоко избил. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, сначала врачи скорой поставили ему диагноз «Перелом лицевого скелета, перелом правой голени, пальца левой кисти». В больнице оказалось, что у мужчины тяжелая сочетанная травма. У него был ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана уха, закрытая травма грудной клетки, переломы ребер, оскольчатый перелом правой лопатки и оскольчатый перелом обеих костей голени.

Избившие его убежали, но полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались два приезжих из мордовского города Ковылкино. В качестве оружия, по данным Telegram-канала 112, они использовали шары для бильярда. Против задержанных завели уголовное дело.

Информации о мотивах жестокого избиения жителя Иркутской области пока нет.