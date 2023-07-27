Криминал 27 июля 2023, 10:41 Приезжего заподозрили в уличном грабеже на юго-востоке Москвы Приезжего задержали по подозрению в грабеже у станции метро «Рязанский проспект» в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли уличный грабеж в Юго-Восточном округе Москвы. Против подозреваемого возбудили дело об открытом похищении чужого имущества, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, на улице рядом с вестибюлем станции метро «Рязанский проспект» повздорили двое мужчин. Во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил оппонента, отчего тот упал. Затем злоумышленник выхватил из его рук мобильник и сбежал с места.

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Потерпевший ринулся за ним, но тому удалось скрыться. В итоге хозяин гаджета сообщил о грабеже в полицию, заявив об ущербе в 35 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 43-летний мигрант. Однако украденный смартфон он уже успел продать. Против приезжего возбудили уголовное дело и отправили его в изолятор.

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