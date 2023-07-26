Криминал 26 июля 2023, 20:00 Приезжего заподозрили в торговле кокаином в Москве Прокуратура: жителя Красноярска арестовали по подозрению в продаже наркотиков в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в продаже запрещенных веществ. Его удалось вычислить благодаря бдительности таксиста, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, уроженец Красноярска забрал закладку с наркотиком, оставленную в тайнике сообщником. Затем он попытался продать вещество с помощью курьерской доставки.

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Предварительно подозреваемый спрятал сверток с кокаином массой 0,86 грамма в воздушный шарик, положил его под пробку от шампанского, а бутылку упаковал в подарочный пакет. Туда же поместил коробку с конфетами и вызвал курьера.

Во время передачи посылки у таксиста закрались сомнения, и он решил вызвать полицейских. Испугавшись, обвиняемый выбросил пакет и сбежал. Вскоре его личность установили и задержали. Сейчас мужчина арестован, ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Ранее владелицу салона красоты в Москве арестовали за торговлю наркотиками в бьюти-боксах. При обыске в спа-салоне и по месту жительства обвиняемых изъяли около 300 граммов мефедрона.