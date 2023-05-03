Криминал 03 мая 2023, 23:02 Приезжего строителя осудят за гибель его коллеги

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Строитель-мигрант случайно уронил на голову своему коллеге пакет со штукатуркой в Новосибирске. Теперь его будут судить за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу суда Калининского района.

Ситуация произошла 7 октября 2022 года. Мужчина работал на стройке жилого дома на Тайгинской улице. Находясь на 12 этаже, он переносил тяжелый мешок со штукатуркой. В какой-то момент строитель случайно уронил его. В результате мешок приземлился на голову находящегося возле новостройки рабочего, который погиб на месте происшествия.