Криминал 31 марта 2023, 00:32 Приезжая девушка ударила ножом своего соотечественника в Кингисеппе

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В Кингисеппе Ленинградской области девушка из страны ближнего зарубежья ударила ножом в шею своего 44-летнего соотечественника. Об этом сообщил Petrograd.

Прохожие обнаружили на улице раненого мужчину. Они вызвали полицейских, а также скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего с раной в области шеи.

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Спустя время сотрудники органов задержали 43-летнюю подозреваемую. Ее доставили в отдел полиции. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».