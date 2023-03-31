31 марта 2023, 00:32
Приезжая девушка ударила ножом своего соотечественника в Кингисеппе
В Кингисеппе Ленинградской области девушка из страны ближнего зарубежья ударила ножом в шею своего 44-летнего соотечественника. Об этом сообщил Petrograd.
Прохожие обнаружили на улице раненого мужчину. Они вызвали полицейских, а также скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего с раной в области шеи.
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Спустя время сотрудники органов задержали 43-летнюю подозреваемую. Ее доставили в отдел полиции. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».
Поножовщины
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