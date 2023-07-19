Криминал 19 июля 2023, 04:53 Приемные родители избивали и морили голодом пятерых детей в Ростовской области СК: в Ростовской области будут судить приемных родителей, моривших голодом пятерых детей Pxhere

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Супружеская пара из Сальска в Ростовской области предстанет перед судом за истязания пятерых приемных детей. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК России, детей систематически избивали и морили голодом.

Следователи установили, что 42-летняя женщина и 52-летний мужчина усыновили пятерых несовершеннолетних. Ситуация в семье вскрылась после того, как двое детей сбежали из дома. К их поиску подключились полицейские. После того, как детей нашли, в ходе беседы с правоохранителями они рассказали об издевательствах в семье.

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Правоохранители возбудили уголовное дело о истязании. Выяснилось, что супружеская пара регулярно била детей разными предметами. Также мужчина и женщина лишали несовершеннолетних необходимого питания, не обеспечивали бытовые условия для проживания. Детей из семьи изъяли.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

Мужчина пойдет под суд в Москве за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней. Девочка рассказала своему отцу, что учитель присылал ей откровенные видео и склонял к интиму. После этого родитель обратился в полицию. Во время допроса мужчина признал свою вину. Его заключили под стражу.