Приемную мать с Урала заподозрили в издевательствах над дочерью

В Свердловской области возбудили дело об истязании ребенка. В преступлении заподозрили женщину, которая приходится ему приемной матерью. Не исключено, что доставалось всем усыновленным детям.

Расследование ведут специалисты Верхотурского межрайонного следственного отдела регионального СК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело они возбудили по статье 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетней». За такое преступление можно лишиться свободы сроком до семи лет.

Следствие установило, что с августа по ноябрь 2020 года в поселке Павда издевались над 16-летней девушкой. Психические и физические страдания, уточнил «Интерфакс», ей могла причинять приемная мать.

Сама девочка заявила, что «братья и сестры разрывали ей рот, выдирали волосы, обливали мочой». Дети якобы поступали так по указке «матери».

Подросток сбежал из семьи и сейчас находится в реабилитационном центре. По словам девушки, дети в семье спали на полу, их по несколько дней не кормили. Дети терпели от своей приемной матери побои, а других членов семьи она заставляла плевать им в лицо за проступки.

Проверку начала прокуратура Свердловской области. Сотрудники надзорного органа в том числе выяснят, как работали должностные лица из органов профилактики и опеки с семьей. В истории разбирается и региональный детский омбудсмен Игорь Мороков, который пока не нашел подтверждение фактам издевательств.