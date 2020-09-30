«Приехал, захлебываясь слезами»: главред сайта Cosmopolitan рассказал об ограблении сына

Главный редактор сайта Cosmopolitan Екатерина Великина заявила об ограблении своего сына. По ее словам, на подростка напали полицейские и отобрали у него восемь тысяч рублей, предназначавшиеся репетиторам. Теперь в ситуации разбираются правоохранители.

Великина рассказала «360», что перед нападением ее 16-летний сын шел от репетитора к станции метро «Шаболовская». С собой у него было восемь тысяч рублей, которые ему дала бабушка на репетиторов. По дороге парень курил, при этом Великина знает об этой вредной привычке.

«Когда с ним рядом начала останавливаться машина ППС, он побежал. Мгновенно из машины выскочили со словами: „***, стой, стрелять буду, почки, печень отобью“. Он тут же остановился, потому что испугался. Дальше его поставили физиономией к стене», — поделилась мать подростка.

Она добавила, что школьник объяснил полицейским, что побежал от испуга, так как курил на улице. На это правоохранители предложили заплатить, утверждает собеседница «360».

«Он сказал, что денег у него с собой мало. Они попросили его еще раз открыть рюкзак, потом сказали: „Ну, да, мало“. Дальше забрали у него эти деньги и уехали. <…> Он приехал, абсолютно захлебываясь слезами, а он уже взрослый парень и, конечно, не плачет. <…> Я дико испугалась», — рассказала Великина.

По ее словам, полицейские сказали парню ни в коем случае не говорить о ситуации родителям. Главред сайта сразу же обратилась за помощью в следственный комитет, который начал разбираться в обстоятельствах. Сам подросток уже опознал троих полицейских, которые на него напали. Те, в свою очередь, все отрицают. Великина надеется, что полицейских уволят за их действия и они понесут уголовную ответственность.